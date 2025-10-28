Tulsi Puja: ಪದೇ ಪದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳಂತಹ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಈ ದಿನದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು, ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ
ಈ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ದೇವುತಾನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನವೇ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನದ ದಾನದ ಮಹತ್ವ
ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವಾದ ದೇವುತಾನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ತುಳಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ದಿನದಂದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ
ದೇವುತಾನಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣೆ (ಉಡುಗೊರೆ) ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು , ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.