Ganesh Chaturthi 2025: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂಗಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಬಪ್ಪನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣವೇ "ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಗಣೇಶನ ಜನನ
ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ದೇಹದ ದೈವಿಕ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವನನ್ನು ದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಗಣೇಶನು ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಿವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದನು. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾದಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು.
ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು, ಶಿವನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಸಿಗುವ ಜೀವಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ತರಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಒಂದು ಆನೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಂತರ ಶಿವನು ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಗಣೇಶನ ರುಂಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಗಣೇಶನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದನು. ಅವನನ್ನು "ಗಜಮುಖ" ಅಥವಾ "ಗಜಾನನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವನು "ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ" ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹಾಭಾರತದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭ
ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗಣೇಶನು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಗಣೇಶನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದನು. ಈ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಮಹತ್ವ
ಈ ಎರಡೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ, ಆತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.