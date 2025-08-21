Ganesh Chaturthi 2025: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ
Eco-friendly Ganesha: ನೀವೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಬಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು
ನೀರು
ಅರಿಶಿನ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಓಚರ್ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ದಳಗಳು
ಬಣ್ಣದ ಕುಂಚಗಳು
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಹಂತಗಳು
ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
ತಲೆ, ಕಿವಿ, ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಿರೀಟ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆತ್ತಿ.
ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಅರಿಶಿನ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಓಚರ್ ಬಳಸಿ.
ತಯಾರಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 1-2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಇದರಿಂದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಗ್ರಹವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.