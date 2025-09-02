ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಕೂದಲು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕೂದಲಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಚರಕ ಸಂಹಿತ(Charaka Samhita)ದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದರೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಎಂದರೇನು? ಎನ್ನುವುದೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚರಕ ಸಂಹಿತವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಠ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಠ್ಯವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಕೂದಲಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸೀಸನ್ ಅಂಥ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಕೂದಲು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕೂದಲಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ವೈದ್ಯ ಸನಾತನ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ…
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವೈದ್ಯ ಸನಾತನ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕೂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂದಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಥಿ ಧಾತು (Asthi Dhatu) ಕೇಶ. ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನಖ (ಉಗುರುಗಳಿಗೆ)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಉಗುರು ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಹಚ್ಚಿ
ಹೌದು, ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುರು ಬಣ್ಣದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಬಳಸಬಹುದು . ಉಗುರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಉಗುರುಗಳು ಒಣಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.