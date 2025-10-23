ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸದ ಪ್ರಭಾಸ್.. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕಾಡೋ ನೋವು ಇದೇನಾ?
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸದ ಪ್ರಭಾಸ್
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ರಾಜಮನೆತನದವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಲವಿನಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ತಮ್ಮ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಪ್ಪಲಪಾಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಅವರ ಮಗನೇ ಪ್ರಭಾಸ್. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜುಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಸೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದೇ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದರು. `ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್` ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಆಸೆಯನ್ನಾದರೂ ಈಡೇರಿಸುವರೇ ಪ್ರಭಾಸ್?
ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಅವು ಮುಗಿಯಲು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮದುವೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಆಸೆಯನ್ನಾದರೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. `ಬಾಹುಬಲಿ`ಯಿಂದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ `ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್` ಮತ್ತು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ `ಫೌಜಿ` ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ನಂತರ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ `ಸ್ಪಿರಿಟ್` ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊತೆ `ಕಲ್ಕಿ 2`, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ `ಸಲಾರ್ 2` ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟ್ರೀಟ್ಸ್
ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೊಂದಿರದ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಇದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಈಗ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಗುರುವಾರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ತಮ್ಮ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ. `ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್`, `ಫೌಜಿ` ಜೊತೆಗೆ `ಸ್ಪಿರಿಟ್` ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ.