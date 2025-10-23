ರಾಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಜನೇ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಭಾರತವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಹೀರೋ ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನೇ.
ಇಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಂದು 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. 'ಫೌಜಿ' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್, 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ತಂದಿದೆ.
ಹೀರೋ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜುರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೀರೋ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಈಶ್ವರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ
ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ತನಗೆ ಹೀರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು 'ಈಶ್ವರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದರು.
ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ
ಹೀರೋ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದು, 300-400 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಪ್ರಭಾಸ್.