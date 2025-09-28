- Home
- Entertainment
- Cine World
- 'ಕಲ್ಕಿ' ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ರೊಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್? ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪೈಪೋಟಿ?
'ಕಲ್ಕಿ' ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ರೊಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್? ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪೈಪೋಟಿ?
ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಲ್ಕಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ದೀಪಿಕಾ ಕಲ್ಕಿ 2 ರಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಥೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಂಶ
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಥೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದೀಪಿಕಾ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಟ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ನಟಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ 2 ಚಿತ್ರತಂಡ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ದೀಪಿಕಾ ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಸೂಕ್ತ
ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಯನತಾರಾ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನಯನತಾರಾ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.