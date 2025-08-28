- Home
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಸ್, ಬಾಲಯ್ಯ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪವನ್ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
Image Credit : ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್
ಜನವರಿಗೆ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್'
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಾಸ್ಯ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Image Credit : ಯೂಟ್ಯೂಬ್/14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್
'ಅಖಂಡ 2' ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಮಗಳು ತೇಜಸ್ವಿನಿ, 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : ನಮ್ಮದೇ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಖಂಡ 2'?
ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಮಗಳು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್
'ಓಜಿ'ಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮ
'ಅಖಂಡ 2' ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ವಿ.ವಿ. ದಾನಯ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
