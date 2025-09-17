- Home
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಾದ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮತ್ತು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಅದಿತಿ ಇಬ್ಬರ ಮುದ್ದಾದ ಅನ್ ಸೀನ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ-ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ ನಟಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ (Aditi Rao Hydari) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು, ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಸುಂದರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಅದ್ದು-ಸಿದ್ದು" ಜೋಡಿ
"ಅದ್ದು-ಸಿದ್ದು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಿತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ (Siddharth) ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ತಾರೆಯರು
ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಶುಭ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ (Farah Khan) ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಾನಿ ಅಖ್ತರ್ ಶುಭ ಕೋರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು
ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ (engagement) ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊದಲ ವಿವಾಹವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ವನಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 400 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿಲಾ ಕೋಟೆ ಬಿಶನ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೇಲಿನ ಅದಿತಿಯ ಪ್ರೀತಿ
ಅದಿತಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು.