ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ತೆಲಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ?
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ತೆಲಗು ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಚಲನ
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂತಾರ 1 ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ 400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ
15 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ 400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ತೆలుಗು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು 100 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ತೆಲಗು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ?
ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಎನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ತೆలుಗು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಏರಿಯಾವಾರು ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿಜಾಮ್ 40 ಕೋಟಿ, ಆಂಧ್ರ 45 ಕೋಟಿ, ಸೀಡೆಡ್ 15 ಕೋಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ?
ಈ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು, ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಂದ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅನ್ನು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.