ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಥಾಮಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ 'ಥಾಮಾ' ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಥಾಮಾ'ದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಪಯಣ
ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಇದು ಹೃದಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಗು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿದ ಸುಂದರ ಪಯಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ತಡಕ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ "ಮೊದಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದಂತೆ ಕಾಣುವ ನಿಗೂಢ ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಡಕ ಪಾತ್ರದ ರಹಸ್ಯ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು
'ಥಾಮಾ' ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಂತೆ, 'ಥಾಮಾ' ಕೂಡ ಭಯಾನಕ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಖಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಥಾಮಾ' ಒಂದು ಪಾಠದ ಹಾಗೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ತನ್ನ ಸಹನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಎನಿಸಿತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ಪಾಠದಂತಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಥಾಮಾ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಥಾಮಾ' ಮೊದಲ ದಿನವೇ 24.87 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ, ವಿಶ್ಯುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ತಡಕ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಛಾವಾ', 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ
'ಥಾಮಾ' ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತೆಗೆದ ಈ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ಸ್ ಕ್ಷಣಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು 'ಥಾಮಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.