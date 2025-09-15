- Home
ಮಿರಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರಾ.. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯೇನು?
ಮಿರಾಯ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು AI ಲುಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಮಿರಾಯ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು?
ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
ತೇಜ ಸಜ್ಜ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಮಿರಾಯ್" ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಚಿತ್ರ. ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್, ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹27.20 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಿರಾಯ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ‘ಮಿರಾಯ್’ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ರೀತಿಕಾ ನಾಯಕ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಖಳನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಜಯರಾಮ್, ತಿರುಮಲ ಕಿಶೋರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಹಾ, ಗೆಟಪ್ ಶ್ರೀನು ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್
ಮಿರಾಯ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಮನ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಂಭಾವನೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿರಾಯ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ನಟನೆಯ "ಕಣ್ಣಪ್ಪ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು
ಪ್ರಭಾಸ್ ಈಗ ಮಾರುತಿ ಜೊತೆ "ರಾಜಾ ಸಾಬ್", ಹನು ರಾಘವಪೂಡಿ ಜೊತೆ ‘ಫೌಜಿ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊತೆ "ಕಲ್ಕಿ 2", ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ "ಸಲಾರ್ 2" ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.