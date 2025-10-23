- Home
- ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗೀರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗಾಯ್ತು.. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್.
ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಹೀರೋ. 'ಕಲ್ಕಿ' ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು
ಪ್ರಭಾಸ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೀವನದ ಕ್ರಶ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಕೆಜಿಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕ್ರಶ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದಿದ್ದರು ಪ್ರಭಾಸ್.
ಹುಡುಗಿಯರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋ-ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಹುಡುಗಿಯರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿತ್ತು. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರು ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್.
45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್
ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. 'ಈಶ್ವರ್', 'ಸಲಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.