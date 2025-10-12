- Home
- 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜನಾದ ಪ್ರಭಾಸ್.. ಆ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಏನಾಯ್ತು?
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ವಿನಯದಿಂದ ಇರುವುದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಶೈಲಿ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಸಲಾರ್, ಕಲ್ಕಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್ ರಾಜಾ ಸಾಬ್, ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ವಿನಯದಿಂದ ಇರುವುದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ.
ಢೀ 5 ಶೋಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್
13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 'ಢೀ' ಕೂಡ ಒಂದು. 'ಢೀ' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಢೀ 5' ಶೋನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಶೋವನ್ನು ಉದಯಭಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉದಯಭಾನು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿದ್ದು ಹೈಲೈಟ್. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ವಿಜೇತರಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡ
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪೋಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಆದರೆ ವಿಜೇತರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದರು. ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೋಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆದ ಪ್ರಭಾಸ್
ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಾರಾಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆದ ಪೋಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್, ತಾಪ್ಸಿ
ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಢೀ 5' ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತಾಪ್ಸಿ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ 'ಬಿಲ್ಲಾ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.