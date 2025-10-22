- Home
ಪಾಂಡವರ ಪರ ಕರ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್.. 'ಫೌಜಿ' ಕಥೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಅಂಶ ಹೇಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ 'ಫೌಜಿ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ಣ
ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರೇಮ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿರುವ ಕರ್ಣ' ಎಂಬರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. 'Z' ಅಕ್ಷರವು 'ಆಪರೇಷನ್ Z' ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. 'ಫೌಜಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೌಜಿ ಟೈಟಲ್ ಖಚಿತವಾದಂತೆಯೇ?
ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಶೀತಲ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 'Fauzi' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್, ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ 2ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಥೆಯಿದು. 1940ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಪರೇಷನ್ Z' ಪದವು 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕರ್ಣನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಇವರೇ ನೋಡಿ ನಟ-ನಟಿಯರು
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಯಪ್ರದಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾನ್ವಿ ನಾಯಕಿ. ಪ್ರೀ ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಟೈಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.