ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಈಗ 2000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ: ಯಾರಿರಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ!
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಾ? ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಈ ಹುಡುಗ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್.
ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಾ?
ಕೆಲವು ಹೀರೋಗಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್, 2000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೀರೋ.
ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಿರೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿರೋ ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ವಂಶಸ್ಥರು.
`ಈಶ್ವರ್` ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ
`ಈಶ್ವರ್` ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಜಯಂತ್ ಸಿ ಪರಾಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಲಿಲ್ಲ.
`ಬಾಹುಬಲಿ`ಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್
`ಬಾಹುಬಲಿ`ಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಭಾಸ್. `ಸಾಹೋ`, `ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್`, `ಆದಿಪುರುಷ್` ಚಿತ್ರಗಳು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ `ಸಲಾರ್` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. `ಕಲ್ಕಿ`ಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. `ಕಣ್ಣಪ್ಪ`ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಿಂಚಿದರು.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಒಡೆಯ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ `ಬಾಹುಬಲಿ 2` ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1800 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರವೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ.