ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇವೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲ ದೇವಿ ಕ್ರೇಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಹೀರೋ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಹೀರೋ. `ಬಾಹುಬಲಿ` ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹೀರೋ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಮುರಿದ ಹೀರೋ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾಸ್. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಸರಳ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಶುರುವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ 1500 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರಳ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್
ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರೋ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲ ದೇವಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿವೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ
ಪ್ರಭಾಸ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. `ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ` ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. `ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿವ ಯಾವಾಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಮದುವೆ` ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ಯಾಮಲ ದೇವಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.
ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಇವಾಗ ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ `ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್` ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹನು ರಾಘವಪೂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ `ಫೌಜಿ` ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನೂ 50% ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ `ಸ್ಪಿರಿಟ್` ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, `ಸಲಾರ್ 2`, `ಕಲ್ಕಿ 2` ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ.