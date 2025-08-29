60 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ; ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ!
ಕೇವಲ ೫ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ೬೦ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನಿ' ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
೨೦೨೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ೫ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ೬೦ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ರಾಜಾ ರಾಣಿ' ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನಜ್ರಿಯಾ ಅವರ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಬಾಸಿಲ್ ಅವರ ನಟನೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ತೆಲುಗಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.