ಸ್ನೇಹಝಾಲಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ದಟ್ಟವಾದ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ (Janhvi Kapoor) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (Sidharth Malhothra) ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಟರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ!
ಸ್ನೇಹಝಾಲಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ದಟ್ಟವಾದ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಬೇಸರದ ನೋಟ:
ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೂಸರ್ಸ ಆತಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, “ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಹಿತಕರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ.." ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, “ಇದು ನನ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಅಹಿತಕರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಜನಸಂದಣಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದೇನೆ."
ಆನ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರಿಂದ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ:
ಕೆಲವು ಪುರುಷ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, “ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಾಗಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು; ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ." ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿಸಿದರು, “ನಾನು ಅವರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ."
ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, “ಓಹ್, ಈ ಬಡ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿತರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ."
'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಮೊದಲ ದಿನ 7-10 ಕೋಟಿ?
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. Sacnilk ಪ್ರಕಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರವು 7-10 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಎರಡು-ಅಂಕಿಯ ಆರಂಭವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.