ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 29ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಟಾಪ್ 5 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ಚಿತ್ರ ಉಲ್ಜ್
2024ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉಲ್ಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ರೋಶನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಆದಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 8.30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ಚಿತ್ರ ರೂಹಿ
2021ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೂಹಿ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಶರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 23.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು.
ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸಸ್ ಮಾಹಿ
2024ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸಸ್ ಮಾಹಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರ 40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 36.28 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಸೋಸೋ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ಚಿತ್ರ ಧಡಕ್
2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಧಡಕ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಈಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರ 74.19 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ಚಿತ್ರ ದೇವರ
2024ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವರ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಜ್ಯೂ. NTR ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರ 300 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 292.03 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು.
