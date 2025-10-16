- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ 'ಕೆಡಿ' ಡೈರೆಕ್ಟರ್: ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ 'ಕೆಡಿ' ಡೈರೆಕ್ಟರ್: ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ!
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ‘ಕೆಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆ
ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ‘ಕೆಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಹೃದಯತುಂಬಿ ಬರುವಂತಿದೆ
ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಹೃದಯತುಂಬಿ ಬರುವಂತಿದೆ. ನಾನು ಬಲವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲಸ
ಈ ನಡುವೆ, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಡೈರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
ಇನ್ನು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೈರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಂತೆ' ಎಂದು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದರು.