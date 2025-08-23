ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಕೂಲಿ; ತಲೈವಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವಾ?
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಕೂಲಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೂಲಿಯ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ 26.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎಂದಿರನ್ (2010) ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ (23.84 ಕೋಟಿ ರೂ.) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ರಜನಿಯ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 19 ಕೋಟಿ
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಲಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೂರನೇ ದಿನ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 4.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 19 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
Sacnilk ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐದನೇ ದಿನ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆರನೇ ದಿನ 2 ಕೋಟಿ ರೂ., ಏಳನೇ ದಿನ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ದಿನ 1.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
2018ರ ದಾಖಲೆ
2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2.0 ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಜನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 189 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
ಕೂಲಿ ಇನ್ನೂ 2.0 ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹಿಂದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿರನ್ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹಿಂದಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಜನಿಗೆ ದೊರೆತ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ -2 ವರ್ಸಸ್ ಕೂಲಿ
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಭಿನಯದ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿರುವ ಕೂಲಿ, ರಜನಿಯ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ?
2.0 ಮತ್ತು ಜೈಲರ್ ಕೂಲಿಗಿಂತ ಮುಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 275 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಲೈವರ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.