ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 194.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಕೇವಲ 5.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Coolie Box Office Collection Day 4: ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ‘ವಾರ್ 2’ ಜೊತೆಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ರಜೆಯ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಭಾನುವಾರ (ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ) ‘ಕೂಲಿ’ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಶೇ.15.77ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 54.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನ 39.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 27.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರವು 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೂಲಿ’ ಒಟ್ಟು 194.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಕೇವಲ 5.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದೆ.
200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ‘ಕೂಲಿ’ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ‘ವಾರ್ 2’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 15-20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಮತ್ತು ಸತ್ಯರಾಜ್ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ‘ಕೂಲಿ’ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ