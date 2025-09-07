- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಬಾಹುಬಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ: ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್!
ಬಾಹುಬಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ: ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್!
ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
16
Image Credit : instagram
ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
26
Image Credit : india today tv
ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
36
Image Credit : pinkvilla
ರಾಜಮೌಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ.
46
Image Credit : instagram
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟ ಆಫರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ.
56
Image Credit : instagram
ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
66
Image Credit : instagram
ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು. ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಭು ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ.
Latest Videos