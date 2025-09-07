- Home
- Entertainment
- Cine World
- ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ... ಆದರೂ ಎನ್ಟಿಆರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್!
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ... ಆದರೂ ಎನ್ಟಿಆರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್!
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಗಾಡು ಒಂದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನತೆಯನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ, ನಟ ನಟಿಯರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಗಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು. ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ
ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 40 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಾಡಿಪಂತುಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ವೇಟಗಾಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.
ವೇಟಗಾಡು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ
ಜಗ್ಗಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರ್. ಕಾಂತರಾವ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರ್. ಜಗ್ಗಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಹಾರವನ್ನು ಕಾಂತರಾವ್ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಂತರಾವ್ ಜಗ್ಗಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಹಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗಿರಿಜನನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಹಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಜಗ್ಗಯ್ಯನ ಮಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತರಾವ್ ಮಗ ರಾಮಾರಾವ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಏನು? ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು.
ವೇಟಗಾಡು ವಿಮರ್ಶೆ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಗೆಶ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿವೆ.
ನಟನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ. ರಾವ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪಂಡರೀಬಾಯಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಕಾಂತರಾವ್, ಜಗ್ಗಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಜಂಧ್ಯಾಲ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಲೀಂ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕೋಟಗಿರಿ ಸಂಕಲನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಶ್ರಮ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ಆಕುಚಾಟು ಪಿಂಡೆ ತಡಿಸೇ" ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ.
ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವೇಟಗಾಡು
ವೇಟಗಾಡು ಚಿತ್ರ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳು, 100 ದಿನಗಳು, 175 ದಿನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತ್ತು.