- ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್, OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಈ ಫಿಲಂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್, OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಈ ಫಿಲಂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಾರ OTT ಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಇಂದ್ರ
ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ರವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಬರೀಶ್ ನಂದಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ರಾಘವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊಟ್ಟ ಸೊಟ್ಟ ನನೆಯುದು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನವೀನ್ ಎಸ್ ಫರೀದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಣಿ ವೆಂಕಟ್, ಶಾಲಿನಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ Relay, Paradha, The Toxic Avenger, Phaphey Kuttniyan, Afterburn ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ
ಒಟಿಟಿ
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 21) : ಲಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮುಂದಿನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥೆ. ಸ್ವೆಂಜಾ ಜಂಗ್, ಥಿಯೋ ಟ್ರೆಪ್ಸ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಡನ್ ಡೆತ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 21) : ಮೈಕೆಲ್ ಜೈ ವೈಟ್ ನಟಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಬಾಂಡಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) : ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ.
ಮಾರೀಸನ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) : ವೇಲು, ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ.
ಹಾಸ್ಟೇಜ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 21) : ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಪತಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಸರಣಿಯ ಕಥೆ.
ಜೀ 5
ಅಮರ್ ಪಾಸ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) : ರಾಕಿ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಸಿಬೋ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶೋಧ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) : ಕಾಣೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಗಂಡನ ಕಥೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್
ತಲೈವಾನ್ ತಲೈವಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) - ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜಗಳವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಂಡಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ರೆಕನಿಂಗ್ - ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪೇಮಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
F1 ದಿ ಮೂವಿ - ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸೋನಿ ಲಿವ್
ಇತ್ತಿ ಸಿ ಖುಷಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 18) : ಸುಂಬುಲ್ ತೌಕೀರ್, ವರುಣ್ ಬಡಾಲ, ರಾಜತ್ ವರ್ಮಾ ನಟಿಸಿರುವ ಸರಣಿ ಇದು.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
ಈನಿ ಮೀನಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) : ಓರ್ವ ಯುವತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ, ಚಾಲಕ, ಅವಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮಿ ಇವರ ನಡುವಿನ ಕಥೆ.
ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಸೀಸನ್ 2 (ಆಗಸ್ಟ್ 22) : ಈ ಸರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.