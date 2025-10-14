- Home
ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಗೆದ್ದು, 1630 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ನಟ
ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕರಾಳ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಿದು.
ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡದ ನಟ
ವೈಫಲ್ಯದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು? ಸಾವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಭಾರತದ ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಮಹಾನ್ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್. ಒಬ್ಬ ನಟ ತಾರೆಯಾಗಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೂ, ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತನದ ಹಂತಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಆ ಪತನದಿಂದ ಮರಳಿ ಪುಟಿದೇಳಲಾಗದೆ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಅಂತಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ
1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ‘ಬಿಗ್ ಬಿ’ ನೋವುಗೊಂಡು, ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ
“ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ, ನನಗೂ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ” ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 1984ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ದಿವಾಳಿ, ಸಾಲ, ಕತ್ತಲೆ ಜೀವನ
1990ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ABCL (Amitabh Bachchan Corporation Ltd) ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಫಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು.
ವೀರ್ ಸಾಂಘವಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮಗೆ ₹90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 55 ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಲಗಾರರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಣದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆಯ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು.
ಮರುಹುಟ್ಟು, ಪುನಃ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಆದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶರಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು “ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾದರು. ಈ ಶೋ ಕೇವಲ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ‘ಶೆಹೆನ್ಷಾ’ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
₹90 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1650 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ
ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ ಆ ನಟ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತ್ತು ₹1650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅವರು ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಗಾರ, ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.
ಬಚ್ಚನ್ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ — ಅದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಮರು ಬರೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವ ದಾರಿಯು, ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.