- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಹೌದು, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟೀಕೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ
ಹೌದು, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟೀಕೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : Asianet News
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಟಿಯರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.
25
Image Credit : Asianet News
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
35
Image Credit : Instagram
ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮುಂತಾದ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
45
Image Credit : Instagram
ಅಂಗದ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಇತರರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
55
Image Credit : Instagram
ಮದುವೆಗೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಅಂಗದ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅವರಿಗೆ 45 ವರ್ಷ.
Related Stories