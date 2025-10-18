ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ; ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬೆಳಗಲಿದೆ 5 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು
Weekly Horoscope Tarot Reading 20 to 26 October 2025: ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದ್ದು, ಈ ಲೇಖನವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : Social Media
ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
ಈ ವಾರ ಗುರುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
Image Credit : others
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
- ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ
- ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
- ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
- ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಘರ್ಷಣೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ
Image Credit : OTHERS
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
- ಸಂವಹನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
- ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು.
- ಆಯಾಸ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊ
Image Credit : OTHERS
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
- ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬೇಡ
- ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
- ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
- ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ
- ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು
- ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ
Image Credit : OTHERS
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ
- ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
- ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
Image Credit : OTHERS
ತುಲಾ ರಾಶಿ
- ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಬೇಡ
- ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ
- ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
- ಹೂಡಿಕೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ
Image Credit : OTHERS
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ
- ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯ, ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ
Image Credit : OTHERS
ಧನು ರಾಶಿ
- ಈ ವಾರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ
- ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ
- ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ
- ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
- ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
- ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ
- ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ
- ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯತೆ
Image Credit : OTHERS
ಮೀನ ರಾಶಿ
- ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ
- ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ
- ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
