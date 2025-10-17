24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಶತ್ರುಗೆ ಸೋಲು
jupiter saturn make vipreet rajayoya may bring good days lucky zodiac ಅದೃಷ್ಟ ನೀಡುವ ಗುರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ
ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಜೂನ್ 2, 2026 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜನವರಿ 25, 2027 ರಿಂದ ಜೂನ್ 26, 2027 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ನೋಟವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಧನು
ಗುರು-ಶನಿ ವಿರೋಧ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಲವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ
ರಾಜಯೋಗದ ಎದುರು ಗುರು-ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೋಲಿಸಬಹುದು.