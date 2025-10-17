Dhanteras 2025: ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Diwali 2025 Dhantrayodashi Puja Muhurat: ಇದು 2025ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಧನ್ ತೇರಸ್ ಅಥವಾ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. 5 ದಿನಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ..
ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತು, ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುಬೇರನನ್ನು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿರುವುದು ವಾಡಿಕೆ.
ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ 2025 ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7:16 ರಿಂದ 8:20 ರವರೆಗೆ.
ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲವು ಸಂಜೆ 5.48 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.20 ರವರೆಗೆ.
ವೃಷಭ ಕಾಲವು ಸಂಜೆ 7.16 ರಿಂದ 9.11 ರವರೆಗೆ.
ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.18 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:51 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.18 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.51 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ, ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಮ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.