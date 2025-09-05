ಸೆ.7 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರ ಮುಂಜಾನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತವು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ
ಇದು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಆಳವಾದ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚಂದ್ರನ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. 7ನೇ ದಿನಾಂಕವು ಕೇತು ಆಳುವ 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ರಹಸ್ಯಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರು, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತರು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬದಲು, ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಂದ್ರನು ಭಾವನೆಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 1 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 1, 10, 19, 28 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಏನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನಂಬರ್ 2 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 2, 11, 20, 29 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ನಂಬರ್ 3 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 3, 12, 21, 30 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 4 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 4, 13, 22, 31 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಂಬರ್ 5 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 5, 14, 23 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಂಬರ್ 6 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 6, 15, 24 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 7 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 7, 16, 25 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ.
ನಂಬರ್ 8 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 8, 17, 26 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಂಬರ್ 9 ಹೇಗಿದೆ?
-ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 9, 18, 27 ಆಗಿದ್ದರೆ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಈ ದಿನಾಂಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು 2 ಮತ್ತು 7 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 1 ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ದಿನವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
