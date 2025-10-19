Diwali puja dos and donts : ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು..
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು. ಈ ದಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಅಧರ್ಮ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಲು, ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
*ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
*ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ.
*ಆ ದಿನ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
*ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ಅಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು…
ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಪಟಾಕಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಮರಳನ್ನು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ, ಅವು ಕಸ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಿ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.