ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗಾಳಿಯಂತೆ. ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಅವರಿಗೆ ಪಂಜರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಈ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತಗೊಳಿಸದಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಹಜವಾದರೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳ ಜೀವನವು ಅವರಿಗೆ ನರಕದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ತಲೆದೂಗುವ ರೀತಿಯವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಬದಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕನಸಿನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕವಿತೆಯಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅವರಿಗೆ ಅಸಹನೀಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ಲೋಕ ಮತ್ತು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧವು ತಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.