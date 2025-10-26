Astrology Tips: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಆಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಅವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾರಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ , ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಆಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಅವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಲಕ್ಕಿ ಎಂದು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು. ಇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಇವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ . ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ, ಇವರು ಸಹ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು. ಇವರಿಗೆ ಶಿವನ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ!.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು. ಇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರು!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು. ಇವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಬಲವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇಬ್ಬರು ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ರಾಮ. ಇವರು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮನಂತೆ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು. ಇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಇವರ ರಕ್ಷಕಿ. ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 7, 16 ಮತ್ತು 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು. ಇವರನ್ನು ಗಣೇಶ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣರು. ಇವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 9, 18 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಹನುಮಂತನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವರು ಬಲವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.