- ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳನೋ, ಸತ್ಯವಂತನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ?, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಲನವಲನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತುರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅವನ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಬೇಗ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಮರೆಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಹೇಳಬಹುದು.