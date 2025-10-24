- Home
- Astrology
- Festivals
- ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ!
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ!
Shiva mantras: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು?
ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರದಂದು 'ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ ನಮಃ' ಮತ್ತು 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರದಂದು 'ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಮಃ' ಮತ್ತು 'ಓಂ ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ' ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು 'ಓಂ ವಿಷ್ಟರಿ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ 'ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು 'ಓಂ ರುದ್ರನಾಥ ನಮಃ' ಮತ್ತು 'ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ದಿನನಾಥ ನಮಃ' ಮತ್ತು 'ಓಂ ನಂದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಓಂ ದೇವದೇವೇಶ್ವರ ನಮಃ', 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಗುರುದೇವಾಯ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಶಿವದಾನಿ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶಿವಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಮಹಾದೇವ ನಮಃ' 'ಓಂ ಗುರು ದೇವಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು.