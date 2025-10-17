ಸಿಂಬು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ಕಿನ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಬು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಅರಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೋಮೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಬು ಅರಸನ್ ಪ್ರೋಮೋ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಿಂಬು (Simbu) ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೇ 'ಅರಸನ್'. ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಬು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಬು ಮತ್ತು ಅನಿರುಧ್ ಜೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುಧ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ 'ಅರಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲೈಪುಲಿ ಎಸ್. ತಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಡಚೆನ್ನೈ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಮೋ, ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್ ಅಥವಾ ಹಾಡನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಸಿಂಬು ಅವರ 'ಅರಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿಂಬು ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೋಮೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಬು ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 10 ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, 'ಈ ಕೊಲೆಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗದೆ ನನ್ನನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ'.
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಮ್ಮ
'ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಮ್ಮ' ಎಂದು ಸಿಂಬು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ 'ವಡಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಹೇಳದ ಕಥೆ' ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಮೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, 'ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಯಾರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ನೆಲ್ಸನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮುನ್ನೋಟವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಈ ಪ್ರೋಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲೈಪುಲಿ ಎಸ್. ತಾನು ಅವರು, 'ಚಿತ್ರದ ಮುನ್ನೋಟವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಿಶ್ಕಿನ್, 'ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರು. ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಬು ಮತ್ತು ವೆಟ್ರಿ ಕಾಂಬೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಿಂಬು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.