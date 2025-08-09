ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಶೀಬಾ ಶಾರುಖ್ಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೂನಿಯರ್.
ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಬದುಕಿನ ಕತೆ ವಿಚಿತ್ರ. ಎರಡು ಫಿಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಶಾರುಖ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್! ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ.
1998ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ - ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿಲ್ ಸೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹಂಸರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಅವರು, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಶೀಬಾಗೆ ಶಾರುಖ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಶೀಬಾ ನಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶೀಬಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 'ದಿಲ್ ಸೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅದು ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ.ʼ
ಒಂದು ಹಿಮಭರಿತ ದಿನ, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಶೀಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಮನೀಷಾ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಡಿ ಡಬಲ್ (ಡ್ಯೂಪ್) ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶೀಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ, ಆದರೆ ಶೀಬಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶೀಬಾ ಮತ್ತೆ ರಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಫಿಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. "ಶಾರುಖ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹಪಾಠಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶೀಬಾ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಯೀಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಶೀಬಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಶೀಬಾ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, “ಶಾರುಖ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾರುಖ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು, ‘ಆಗಬಹುದು, ಹಾಗೇ ಮಾಡೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಾರುಕ್ ಅಷ್ಟು ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶೀಬಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಶೀಬಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವಳು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಳು. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಲವು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾನಿಯಾ, ದೆಹಲಿ-6, ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಲಾಶ್ ಸೇರಿವೆ. ದಮ್ ಲಗಾ ಕೆ ಐಸಾದಲ್ಲಿ ನೈನ್ ತಾರಾ ತಿವಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಧಾಯಿ ದೋ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಬಧಾಯಿ ದೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.