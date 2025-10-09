Kantara Chapter 1 Box Office Hits ₹451 Cr Surpasses Brahmastra & 3 Idiots in 7 Days ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹500 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
Kantara Chapter 1 worldwide box office: ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಸಿನಿಮಾ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ 450 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬುಧವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ದಿನ ₹25 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ₹316 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (₹379 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು) ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ-ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ₹100 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ₹99 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಡಬ್ಗಳು ಸಹ ತಲಾ ₹20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ $8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ದೈನಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ $1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹451 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ₹500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ.
ಆಲ್ಟೈಮ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ-1
ಗುರುವಾರ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ 1 (₹431 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ (₹450 ಕೋಟಿ) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಟ್ಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಿತವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡಲ್ಲಿ, 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ
ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಾಂತಾರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ - ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಹಿಂಟ್ಅನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.