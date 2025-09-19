ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾಥರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ'
ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ (Ameesha Patel) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನಗೆ ಏಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ಕೆಲವು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ!
ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಮತ್ತು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರನ್ನು ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವಳು.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ!
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾಥರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ - ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಗು ಬೆಳೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ."
ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ!
“ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿವೆ. ನಾನು 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ, ಅವರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ನಾನು 5-6 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಚಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಹುಡುಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ನನ್ನನ್ನು ಪುರುಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾತುಗಳು. ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ..!