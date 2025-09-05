- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ: ಭಾವುಕರಾದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ: ಭಾವುಕರಾದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ 'ಮಜಿಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಯೇ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚೈತು ಇಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ಯೇ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ', 'ತಡಕ', '100% ಲವ್', 'ಮನಂ', 'ಮಜಿಲಿ', 'ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ', 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಮುಂತಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೆ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನನ್ನ ತಾತ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಹಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಜಿಲಿ', 'ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ಚೈತು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಚೈತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಮಜಿಲಿ'. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆತುರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೈತು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಸುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚೈತು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಾಹಸ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಚೈತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.