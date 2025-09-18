ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾದ ಜೀವನ, ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ, ತರಬೇತಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ, ತರಬೇತಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಮಾತು!
ಗ್ರಿಝಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 2' ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, 'ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವವರೆಗೂ 100 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ - ಅದುವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ'." ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು!
ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. "ನಾನು ಈಗ 'ಸರಳ ಜೀವನ'ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾದ ಜೀವನ, ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ 'ಖುಷಿ' ನಂತರ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸಹ-ನಟನೆಯ ಗೂಢಚಾರ ಕ್ರಿಯಾ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ!
ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಸುಭಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಭಯಾನಕ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, "ನಾನು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ನಾನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವು ನನಗೆ ಆಳವಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ!
ಇದು ಕೆಲಸದಂತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಅದು ಕೆಲಸ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಅನಿಸದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೀಗೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ."
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಮುಂಬರುವ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.