ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಪ್ ನಟಿ
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 2010ರಲ್ಲಿ 'ಯೇ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬೃಂದಾವನಂ, ಧೂಕುಡು, ಈಗ, ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ, ಮಜಿಲಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಉನ್ನತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಏರಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್
ಸಮಂತಾ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯ, ಧನುಷ್ ಮುಂತಾದ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸಮಂತಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕುಸಿದುಹೋದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು. ಸತತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಟಾಪ್ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದರು.
ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಯ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. “ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಹತ್ತು ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇವೇ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಭಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು. 'ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೋ?' ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮಗೌರವ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. “ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ, ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಈಗ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್
ಸಮಂತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ “ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ, ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
ಸಮಂತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ & ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಫಜಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.