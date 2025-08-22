ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಇರೋ ಜೈದೇವ್​ಗೆ ರಿಯಲ್​ ಲೈಫ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮದ್ವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೈದೇವ್​ ಅರ್ಥಾತ್​ ನಟ ರಾಣವ್​ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್​ ಪಾರ್ಟನರ್​ ಬೇಕು? ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ...&nbsp;

ವಿಲನ್​ ಆದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಫೆವರೇಟ್​ ನಟನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಂಗ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಹ್ಯಾಂಡಸಮ್​ ಆಗಿರೋ ನಟ ರಾಣವ್​ ಗೌಡ. ರಾಣವ್​ ಎಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಅಮೃತಧಾರೆ JD ಉರ್ಫ್​ ಜೈ ಉರ್ಫ್​ ಜೈದೇವ್​. ಜೈದೇವ್​ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​ ಅನ್ನು ಶಪಿಸುವವರೂ ಜೈದೇವ್​ ನಟನೆಗೆ ಜೈಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಅವರ ಫೆವರೆಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯುವತಿಯರಿಗಂತೂ ಜೈದೇವ್​ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣವ್​ ಅವ್ರು ಕ್ರಷ್​ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್​ಸಮ್​ ನಟ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಆ ಆಸೆ ಕೂಡ ಈಗ ಈಡೇರಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 23ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಝೀ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂನಲ್ಲಿ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಮೊ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ ಇದ್ರೂ ಅಸಲಿಗೆ ರಾಣವ್​ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಂಗಲ್​. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಇದಾಗಲೇ ನಟ, ತಮಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್​ ಬರುತ್ತವೆ, ಮೆಸೇಜ್​ ಬರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್​ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್​ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಟ ರಾಣವ್​. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್​ ಎನ್ನುವುದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಡಿಮಾಂಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣವ್​ ಅವರು ಬಾಸ್​ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ 90s ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ಕಾರಣ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಯೇ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್​. ಅವರಿಗೆ ಆಡಂಬರ, ಮೋಸ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಿ ಎನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್​ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೆನ್ಸ್​ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಣವ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 

