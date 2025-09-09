ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡದ ಸೀಸನ್​ 12ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆ್ಯಂಕರ್​ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂಥ ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು?&nbsp;

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡದ ಸೀಸನ್​ 12ಕ್ಕೆ (Bigg Boss 12) ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 28ರಿಂದು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳೂ ರಿವೀಲ್​ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೆ-ಕಂತೆ ಅಡಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್​ ಆಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು 28ರ ವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕಿದೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ:

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ವೀಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ ಹಲವರಿಗೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಂಬಲ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾತರ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಅದು ಕನಸಿನ ಮಾತೇ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಾಹಿನಿ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​

ಇದಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್​ ಕನ್ನಡ (Colors Kannada) ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ವರೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್​ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸೀರಿಯಲ್​ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜೀಯೋ ಸ್ಟಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​​ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಆ್ಯಂಕರ್​ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ (Anchor Anupama Gowda) ಅವರು ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

8ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 12ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್​ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು, ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮುದ್ದುಸೊಸೆ, ನಿನಗಾಗಿ, ಭಾರ್ಗವಿ LLb, ನಂದಗೋಕುಲ, ಯಜಮಾನ, ರಾಮಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೀರಿಯಲ್​ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್​ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಮಂದಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

100 ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಈ ಮೂಲಕ ವಾಹಿನಿಯು ತನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್​ TRP ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೊತೆಗೆ, ಆ್ಯಪ್​ಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​​ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದೆ.ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (Bigg Boss) ಮನೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಇದಾಗಲೇ ಟ್ವೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಲವರು ಈ ಮನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಪಸ್ವರ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟ್​ಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು, ಶೇರ್​ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ. ಈ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bigg Boss-12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರೆಡಿ: ಹೊಸ ಮನೆಯೂ ರೆಡಿ... ರಿಲೀಸ್​ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫುಲ್​ ಖುಷ್​

 

