ಜನರಿಗೆ ಬೇಡವಾಯ್ತಾ Bigg Boss? ಟಾಪ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಟಿಆರ್ಪಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 19 ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಬಿಸಿ 17 ಕೂಡ ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ
Bigg Boss ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಸದಾ ಟಾಪ್-1 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾರೆ, ಇದು ಟಾಪ್-1 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.
ಸೊಬಗನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ?
ಆದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಆರಂಭದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕುತೂಹಲ ಕೆಲವು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡುವ ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಟಿಆರ್ಪಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂಥವುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಇದ್ದದ್ದೇ.
ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿ
ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆದದ್ದು ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೀಕ್ಷಕರೂ ಇರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಯೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟಿಆರ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು!
ಬಿಗ್ಬಾಸೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಬಿಸಿನೂ ಇಲ್ಲ!
ಇದು ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ (KBC-17) ಕೂಡ 20 ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
ನಂಬಲಾಗದ ನಂಬರ್!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಸ್ ಬಹು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಟಾಪ್ 10 ಮತ್ತು ಟಾಪ್ 20 ರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿಆರ್ಪಿ ವರದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಮತ್ತು ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 17 ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಸಲ್ಲುಗೆ ಸವಾಲು!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತನ್ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರಂಭವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವಾರದಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಬಿಸಿ 17 ಕೂಡ ಟಾಪ್ 20 ರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ?
ಬಿಎಆರ್ಸಿ 34 ನೇ ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನುಪಮಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲತಾ ಹೈ ಇದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರ ಶೋ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ (ಸೀಸನ್ 2) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಬಿಸಿ 25 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ!