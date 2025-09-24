ICAI CA Exam Dates January 2026: Final, Inter, Foundation Schedule Announced ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ICAI) ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಎ ಫೈನಲ್, ಇಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.24): ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ICAI CA ಜನವರಿ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಫೈನಲ್, ಇಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ICAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ icai.org ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಪು 1 ರ ಅಂತಿಮ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 5, 7 ಮತ್ತು 9, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪು 2 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 11, 13 ಮತ್ತು 6, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ
ಗ್ರೂಪ್ 1 ರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 6, 8 ಮತ್ತು 10, 2026 ರಂದು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 2 ರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 12, 15 ಮತ್ತು 17, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 18, 20, 22 ಮತ್ತು 24, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 13 ಮತ್ತು 16, 2025 ರಂದು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 9, 11, 13 ಮತ್ತು 16, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3 ಮತ್ತು 4 ರ ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 6 ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (INTT—AT) ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 4 ಗಂಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ICAI CA ಜನವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 16. ತಡವಾಗಿ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 19. ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ICAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.