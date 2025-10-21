ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ (84) ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂಬೈ: ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ (84) ಅವರ ನಿಧನವು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಕಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ, ನಿಖರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜನಮನ ಸೆಳೆದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೋಕದ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅಸ್ರಾನಿ ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಇದಾಗಿತ್ತು
ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಂಜು ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಕುಟುಂಬವು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿತು.
ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬುಭಾಯಿ ತಿಬಾ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಂತೆಯೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯವೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ
ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು ನಿಧನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ’ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ನಿಧನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿತು.
ಅಸ್ರಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ
ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವು ತರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸ್ರಾನಿ ಜಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಗುರುತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂತಾಪಗಳು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, “ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಆಳವಾದ ದುಃಖವಿದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹುಮುಖ ಕಲಾವಿದರು. ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗುವು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದವರು. ಭಾರತೀಯ ಸಿನೆಮಾಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ,” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು “ಅಸ್ರಾನಿ ಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರಂತಹ ಹಾಸ್ಯನಟರು ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ರಾನಿ ಜಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ “ಹೈವಾನ್” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರ ನಟನೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅಸ್ರಾನಿ
‘ಶೋಲೆ’ ಚಿತ್ರದ “ಅಂಗ್ರೆಜ್ ಕೇ ಜಮಾನೆ ಕಾ ಜೈಲರ್” ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಸ್ರಾನಿ ಮನೆಮಾತಾದರು. ‘ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ’, ‘ಶರಾರತ್’, ‘ಗೋಲ್ಮಾಲ್’, ‘ಹುನಾ ಬನಾ ದೋ’, ‘ಭಾಗಂ ಭಾಗ್’ ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು 1970ರ ದಶಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 2000ರ ನಂತರದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತನಕ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ನಗುವು, ಧ್ವನಿ, ಮುಖಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯನಟರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಹಾಸ್ಯದ ಲೋಕದ ಅನನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಸ್ರಾನಿ ಜಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ನಗುವು, ವಿನಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜೀವನ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.