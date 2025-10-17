ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಕಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?
ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾವಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಟರು ಮಾತ್ರ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ (Sanjeev Kumar) ಅವರಷ್ಟು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ತಾವೇ ಒಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. "ಥಂಡಿ ಹವಾ ಕಾಲಿ ಘಾಟಾ" ದಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು "ಶೋಲೆ" ಚಿತ್ರದ ಠಾಕೂರ್ ಪಾತ್ರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯದವರೆಗೆ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಥೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನಂತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು, ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ "ಶತ್ರು" ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. "ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ನೋವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಪಂಡಿತ್
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯವರ ನಂತರ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯವರಿಂದ ಆದ ನಿರಾಕರಣೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾದವು. ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುರಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು." ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿತು.
ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಕಥೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಕೇವಲ 47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ, ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ನಿಧನ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಟನ ನಷ್ಟವಾಗಿರದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋತ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪು
ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಆದರೆ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಫಲ ಹುಡುಕಾಟ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಷ್ಟೇ ದುಃಖಕರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊರತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.